Cumhuriyet mahallesinde yapımı devam eden ortaokul inşaatında meydana gelen olayda beton mikserinin hortumunun çarptığı genç işçi ağır yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Okul caddesinde yapımı devam eden ortaokul inşaatında meydana geldi. Operatör Yasin M.(32)'nin kullandığı beton dökme işlemi yapan makinenin hortumu, inşaatın birinci katında çalışan işçi Fuat Us(24)'ya şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye götürüldü. İlk tedavinin ardından genç işçi, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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