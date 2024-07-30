Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 01.50 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Haluk Acer (54) yönetimindeki 06 MOA 98 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Mustafa T. (36) yönetimindeki 16 BDB 535 plakalı araç, bariyerlere çarparak savrulan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Haluk Acer yola savruldu. Aynı istikamette seyreden Emre G. (27) yönetimindeki 16 AGS 013 plakalı araç, yola savrulan Haluk Acer'in üzerinden geçti. Haluk Acer olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa T. ve araçta bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1) ve Bülent Ç. (61) Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araç sürücüleri Mustafa T. ve Emre G. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA