Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası büyük tepki çekmiş, konunun yargıya taşınmasına karar verilmişti.

Fransız Katolik avukat Fabrice di Vizio, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hristiyanlığa hakaret edildiği gerekçesiyle din otoriteleri tarafının eleştirilerinin hedefi olan sahne gösterisini yargıya taşıyacak.

Törende, Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablonun canlandırılma şekli tepki çekmişti.

Olimpiyat açılışındaki LGBT propagandası Türkiye'nin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşananlara tepki gösterdi.

Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından davet edildiğini belirten Erdoğan, neden katılım sağlamadığını açıkladı.

LGBT ÇOK TEHLİKELİ

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İnsana ve insani değerlere yönelik savaş birçok alanda şiddetini artırarak devam ediyor. Şu bölüm çok hasas, çok önemli; Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

TORUNUM GİTME DEDİ

Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi. 'Niye' dedim. 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim.

Düşünebiliyor musunuz insanları birleştirmesi gereken uluslararası spor etkinliği maalesef insanlığa, fıtrata, insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı.

Bizim inancımızda insan yaradılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen eşref-i mahlukat olan insanı esfel-i safilin yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir."