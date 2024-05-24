Bursa'da yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybeden Tofaş Şahin marka bir otomobil ters şeride girdi. Karşı yönden gelen cip ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti ve cip sürücüsü yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki 11 Eylül Bulvarı'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kaynak işçisi olarak çalışan Sedat Sungur'un kullandığı 61 ABE 166 plakalı Tofaş Şahin, yağışlı hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybedip ters şeride girdi.

Bu sırada Yıldırım yönüne doğru giden Necati Turan'ın yönetimindeki 16 JMM 55 plakalı cip, ters şeritten gelen otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde işe gittiği öğrenilen Sedat Sungur ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Alper'in sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cip sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından Çekirge devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, iki kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan olduğu öğrenildi.