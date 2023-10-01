Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarına bir yenisini ekledi. Bursa-Mudanya yolu üzerinde bulunan Filament Kavşağı'na eklenen yeni dönüş kolunun hizmete girmesiyle, bölge trafiği büyük bir rahatlama yaşadı.

Bursa'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiği akıcı hale getirmek amacıyla raylı sistemler, yeni yol ağları, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi bir dizi önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Filament Kavşağı'nda trafiği düzenlemeye yönelik önemli bir adım attı. Mudanya istikametinden gelen araçların Akpınar Mahallesi'ne ve tekrar Mudanya'ya kesintisiz bir şekilde dönüş yapabilmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen ilave dönüş kolunun tamamlanması, özellikle yoğun saatlerde kavşakta oluşan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımın öncelikli bir sorun olduğunu ve trafiği rahatlatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Filament Kavşağı'ndaki bu önemli projenin tamamlanmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, özellikle Mudanya istikametinden gelen araçların daha önce ara yolları kullanmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Yapılan altyapı çalışmaları sonucunda, dönüş kolunun tamamlanmasıyla vatandaşların Akpınar'a daha rahat bir şekilde dönebileceklerini vurguladı. Başkan Aktaş, ayrıca trafik yoğunluğunu azaltarak şehrin daha rahat bir ulaşım ağına sahip olmasına katkı sağlandığını dile getirdi. Bursa'nın sürekli büyüdüğü bir şehir olduğunu ve bu değişimi gerçekleştirmenin kolay olmadığını belirten Başkan Aktaş, kararlılıkla hizmetlerine devam ettiklerini ve bu çalışmanın şehir için hayırlı olmasını diledi.