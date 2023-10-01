Keşan Kent Müzesi’nde iç tefrişat maddelerinin belli olmasından sonra Kent Müzesi sorumlusu Arkeolog Aslı Avcı, basın mensupları ile bir toplantı düzenleyerek basın mensuplarından belirlenen maddelerle ilgili destek istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Müzesi’nde düzenlenen toplantıya; gazeteciler Bülent Saylam, Erdoğan Demir, İlker Gürel, H.Ünsal Yücel, Selim Şen, Hasan Özkan ve İlkay Özel’in katıldığı toplantıda konuşan arkeolog Aslı Avcı, müzenin iç tefrişatı ile ilgili maddelerin belli olduğunu söyledi.

İç tefrişat konusunda basın mensuplarından destek beklediklerini belirten Avcı, müze içerisinde basın iletişim ve tarihi ile ilgili bölüm de bulunduğunu belirtti.

Basın mensupları da bu konuda ellerinden gelen desteği verebileceklerini dile getirdiler.