

Ligde oynadığı son üç karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle istediği sonuçları alamayan Karacabey Belediyespor, yeni hocası İbrahim Dağaşan ile 1 yılık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Ekrem Senal da katıldı. İmza töreninde konuşan Senal, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için İbrahim Dağaşan ile 2025-2026 sezonu için anlaşmaya vardı. Kendisine hoş geldin diyorum. Bu sözleşmenin, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İbrahim Dağaşan’ın teknik ekibinde ise; Nezir Narin, Murat Sözgelmez, Mehmet Eser Durak, Ahmet Altun ve Doğancan Demirci isimleri yer aldı.

Bir dönem Bursaspor forması da giyen İbrahim Dağaşan, geçtiğimiz sezon Bursa’nın 2. Lig’deki bir diğer temsilcisi İnegölspor’u çalıştırmıştı.

Kaynak: İHA