Çek basını iSport’un haberine göre, Çekya Futbol Federasyonu, mevcut milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı planlıyor ve tecrübeli teknik adam Fatih Terim’i yeni adaylar arasında değerlendiriyor. Haberde, Fatih Terim’in yanı sıra birçok farklı isimle de görüşmeler yapıldığı ve nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Performansı

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 1.74 puan ortalaması elde eden başarılı teknik adam Haziran ayından görevinden ayrılmıştı.