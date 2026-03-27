2026 Mart itibarıyla ev kurma ve düğün giderleri 2 milyon liraya dayanırken, Türkiye’de evlenmenin maliyeti asgari ücretin 60 katını aştı.

Türkiye’de evlilik hazırlığı yapan gençler için düğün sezonu, yükselen fiyatların etkisiyle giderek daha ağır bir mali yük haline geliyor. Güncel verilere göre toplam giderler 1,8-2 milyon lira seviyesine yaklaşırken, aylık ortalama geliri 45-50 bin lira olan yeni evli bir çiftin, düğün için çekilen kredileri ve eş-dost borçlarını kapatabilmesi için yıllarca sıkı bir bütçe yönetimi uygulaması gerekiyor.

Maaşların büyük bölümü kira ve takside gidiyor

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yükselen maliyetler genç çiftlerin bütçesini zorlarken gelirlerin büyük kısmı kira, kredi ödemeleri ve temel ihtiyaçlara gidiyor. Asgari ücretle geçinenler için tablo daha da ağırlaşırken, bir evliliğin toplam maliyeti asgari ücretin 60 katını geçiyor, bazı hesaplamalarda ise bu oran 62 kata kadar yükseliyor.

Sektör temsilcileri, yüksek maliyetlerin düğün alışkanlıklarını da değiştirdiğine dikkat çekiyor. Hafta sonu yapılan yemekli organizasyonlar yerine kokteyl tipi törenler, hafta içi nikâhlar ve daha sade kutlamalar öne çıkıyor. Beyaz eşya ve mobilya tarafında ise “düğün paketleri”nin başlangıç fiyatlarının 300-400 bin lira bandına yükseldiği belirtiliyor.

Takı küçüldü, nikah sadeleşti

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, takı geleneğinde de belirgin bir dönüşüme yol açtı. Tam altın ve setlerin yerini daha çok gram bazlı küçük hediyeler alırken, ailelerin eski takıları bozdurup daha düşük ayarlı yeni takılar yaptırdığı ifade ediliyor.

Artan salon ve organizasyon giderleri nedeniyle birçok çift, 200 bin lirayı aşan düğün salonu maliyeti yerine belediye nikâhını tercih ediyor. Çeyiz ve ev kurma sürecinde ise daha düşük fiyatlı markalara ve ikinci el eşya platformlarına yönelim artıyor.

En yüksek kalem altın, mobilya ve beyaz eşya

Güncel hesaplamalara göre, evlilik sürecinde en yüksek maliyet kalemleri altın takı, mobilya ve beyaz eşya olarak öne çıkıyor. Harcama kalemleri içinde altın takı 400 bin lira, mobilya 350 bin lira, beyaz eşya seti ise 250 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 300 kişilik yemekli düğün organizasyonu 250 bin lira, ev tutma sürecinde kira, depozito, emlak komisyonu ve nakliye giderleri toplamda 200 bin lira, ev tekstili ve halı giderleri ise 150 bin lira düzeyine ulaşıyor. Gelinlik, damatlık ve fotoğraf çekimi için ayrılan bütçe de 100 bin lirayı buluyor.

“Cicim ayları” yerini “taksit ayları”na bıraktı

Uzmanlara göre ekonomik baskı, evliliğin ilk yıllarını da doğrudan etkiliyor. Sosyologların değerlendirmelerine göre, geçmişte “cicim ayları” olarak görülen ilk dönem, artık birçok çift için “taksit ayları” haline gelmiş durumda.