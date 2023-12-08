Adana’dan Bursa’ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. bir araya geldikleri Hakan A. ile Adnan T. İle fuhuş çetesi kurdular.İddiaya göre, 5 kadını zorla fuhşa sürükleyen çete; irtibata geçtikleri kişilere otel ve apart temin edip kadınlara zorla fuhşa sürükledi.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe aldıkları 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, polis ekiplerince kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.