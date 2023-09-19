Bursa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nün 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Gaziler gününün 102. yılı töreni Mihraplı şehitlik alanında yapıldı. Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokol ve çok sayıda gazi katıldı.

Tören, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra SKT’lerin çelenk sunumuyla başladı.

İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem “19 Eylül Gaziler Günü, bedelini ödemiş gazilerimizin hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü bozdurmamak adına terör örgütleriyle kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik kuruluşları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm gazilerin şeref günüdür” ifadelerine yer verdi. Tören, ikramların ardından sona erdi.