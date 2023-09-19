İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, kaldırım üzerinden seyreden motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu şahsa ceza yazdılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, Nuri Doğrul caddesinde 16 MN 330 plakalı motosikletiyle kaldırım üzerinde seyreden sürücüyü durdurdu.

Trafik ekibi Suriye uyruklu sürücü Muhammed A.'ya yayalara kaldırımdan seyretmekten 951 TL, kask kullanmamaktan 436 TL cezai işlem uygulandı.

ŞAPKA TAKIYORUM DEDİ

Cezai işlem uygulanan sürücü, daha öncede ceza yediğini belirterek, "Her 15 günde bir ceza oluyor. Sadece ben mi varım" dedi.

Haber Merkezi

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