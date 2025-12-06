Olay, saat 03.20 sıralarında Mesken 2. Çağlar Sokak mevkisinde meydana geldi. 16 GP 633 plakalı otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler kimlik kontrolü yapmak isterken sürücü bir anda hızlanarak kaçmaya başladı. Kaçış anında "Ben kaçtım" diyen sürücü, ekipleri peşine takarak uzun süre devam eden kovalamacaya neden oldu.

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca Vakıf Mahallesi Vural Sokak'ta son buldu. Aracını sokak arasına park edip kaçan şüpheli, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis ekipleri otomobil üzerinde yaptığı incelemede araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını tespit etti. Sürücünün bu nedenle kaçtığı değerlendirildi.

Otomobile çok sayıda trafik cezası uygulanıp sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.