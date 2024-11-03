Olay, Bursa Otobanı'nda saat 00.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametine giden Şeref G. yönetimindeki 46 AJS 600 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan kadın Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.