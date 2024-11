AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, bazı programları gerçekleştirmek amacıyla gittiği Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu,Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirerek GAP sulama kanallarının alt yapısının hızlandırılmasına yönelik talebini iletti. Görüşmenin devamında büyük gereklilik oluşturan Mardin çevre yolunun bir an önce

faaliyete alınması ve projesi tamamlanan Mardin-Savur yolunun ödeneğinin ayrılarak bir an önce halkımızın hizmetine sunulmasına yönelik destek istedi.

MARDİN ÇEVRE YOLU VE GAP KONUSU ELE ALINDI

İl Başkanı Uncu, Mardin'e yapılması planlanan yatırımların önünü açmak ve özellikle vatandaşların yaşam alanlarını genişletmek amacıyla birçok konuyu planlı bir şekilde sürekli gündeme aldıklarını söyledi. GAP'ın bitirilmesi konusunda da görüşme yaptıklarını ifade eden Uncu, "Yatırım alanında sürekli pozitif bir yaklaşımla adından söz ettiren Mardin’imiz için can suyu niteliğinde olan GAP sulama kanallarının yapımının hızlandırılması için konuyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aktarma fırsatı elde ettik. Bununla birlikte Mardin ve ilçelerimizin trafik sorununu kökten bitirecek çevre yolunun bir an önce ilimize kazandırılması için sürecin başlatılması yönünde taleplerimizi ilettik. Projesi tamamlanan Mardin-Savur yolunun ödeneğinin ayrılarak bir an önce halkımızın hizmetine sunulmasına yönelik taleplerimizi tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Taleplerimize olumlu bakan Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi ilettik.”dedi