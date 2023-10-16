Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. Gelinin yakınları ortalığı tozu dumana katarken damadı geldiğine bin pişman ettiği o anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damatın başından aşağı döküldü. Yangın tüpünü damata sıkan kız tarafı, tozu dumana kattı. Damatın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.