Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ‘şok ev’ olarak adlandırılan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu olduklarını beyan eden yedi kişi muhafaza altına alındı ve kimlik tespiti amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde, şahısların kimliksiz oldukları ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, Bursa’ya çalışmak amacıyla geldiklerini ve kalacak yerlerinin belirli bir ücret karşılığında sağlandığını ifade etti. Yürütülen çalışmalar neticesinde bu kişilere barınma imkanı sunduğu tespit edilen A.H., Y.K. ve M.S. isimli üç şüpheliden A.H. ve Y.K. gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen Y.K. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.