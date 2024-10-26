

240 spor kulübünün oy vereceği BASKF seçimleri öncesinde Başkan Adayı Çetin Yıldız sürpriz bir hamle yaparak Bursa Merinos Gölpark tesislerinde delegelere kahvaltı verdi.

Toplantıya Bursa ve ilçelerinde ki kulüplerinin çoğunun katılması en güçlü Adayı da belli etmiş oldu.

Salonu hınca hınç dolduran Çetin Yıldız, yaptığı konuşmayla da büyük alkış aldı.

Özellikle amatörde hafta içi maç uygulamasına kesinlikle son vereceğini yineleyen Yıldız,"BEN yıllardır kulüp Başkanlığı yaptım. Yaşanan sorunların tamamına hakimim. Federasyonda yaptığım görevler nedeniyle işleyişi biliyorum. Biriken onlarca sorunun çözümü için biz ekibimizle hazırız." dedi.



Sporcu sağlığından, ekonomik desteğe, tesisleşmeden, yönetim anlayışına ilişkin çok sayıda konuda hedeflerini anlayan Başkan Adayı Çetin Yıldız, " Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'den 6 yeni saha konusunda destek aldık. Yine Bursa ve ilçelerinde ki sahalarımızın ışıklandırmasını da yapacaklar. Biz alt yapılardan başlayarak gece maçları uygulamasına kısa sürede başlayacağız.Bunun yanı sıra federasyonumuz bütçesinden artan miktarıda kulüplerimize aktarmayı düşünüyoruz." dedi.



Seçimler öncesinde BASKF'de tasvip etmedikleri bazı gelişmeler yaşandığını söyleyen Başkan Adayı Çetin Yıldız, "Biz her zaman dostane bir ortamda seçimin gerçekleşmesini istiyoruz. Bursa genelinde birlikteliğe ihtiyaç var. Biz sizlerle o birlikteliği sağlayacağız. Hiç bir kulübün mağdur olmadığı bir sistemi inşa edeceğiz" diye konuştu.