Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan D.Y. isimli şüpheliyi sorguladı. Bu şahsın kasten öldürme suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise H.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği planlı çalışmada kasten öldürme suçundan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Buraya yapılan operasyonla H.A da gözatına alındı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli de mahkemeye sevk edildiler.