Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. Suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği yer ve zamanda 50’şer ağaç dikme cezası uygulanmasına karar verildi. Bir diğer çocuk hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın imzasıyla yapılan açıklamada, 28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çarşı Polis Merkezi ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Yangına neden olan havai fişeklerin atılmasıyla ilgili şüpheli S.D. ile birlikte A.K., M.B., M.A. ve İ.E.C. isimli çocuklar gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli S.D. ile suça sürüklenen çocuk M.B.’nin tutuklama talebiyle; A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise toplu yaşam alanlarında güvenliği tehlikeye atacak eylemlerden uzak durmaları ve yangın konusunda eğitim tedbirlerine uymaları şartıyla adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği aktarıldı. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından S.D.’nin tutuklanmasına, M.B.’nin konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına, diğer üç çocuğun ise 50’şer ağaç dikme yükümlülüğüyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklanan kişi cezaevine gönderilirken, soruşturmanın dikkatle sürdürüldüğü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği vurgulandı.