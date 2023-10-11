Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir çiğ köfteci dükkanına giren bir hırsızlık şüphelisi, iş yerinin kasasından hırsızlık yapmaya çalışırken dükkan sahipleri tarafından yakalandı ve ciddi bir dayak yedi.

Olayın detaylarına göre, kaçmaya çalışan şüpheli, dükkan sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı ve daha sonra diğer esnaf komşuları da yardıma geldi. Hırsızı yakalayan esnaf topluluğu, şüpheliye meydan dayağı atarken, bu şiddet anları bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın görüntülerine bakıldığında, çevrede bulunan insanların kavgayı ayırmamak adına tezahürat ettiği de duyuldu.