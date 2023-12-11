Bursa, Gaziakdemir Mahallesi'nde bulunan Özel Bursa Deniz Akşam Lisesi'nden , 11 Aralık 2023 tarihinde sabah saat 06.00 sularında Atatürk büstü çalındı.

Olayın gerçekleştiği yer, Çekirge Caddesi üzerindeki Kültür Çıkmazı Sokak'ta bulunan Artış Apartmanı olarak tespit edildi.

Olayın detaylarına göre, Merinos Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, Gaziakdemir Mahallesi 2. Kantar Sokak'ta devriye görevini icra ederken ellerinde çuval taşıyan şüpheli iki kişiyi fark etti. Şahıslar durdurulduğunda çuvalların içinde Atatürk büstü olduğu tespit edildi. T.B ve S.Ö sorgulanmasında, çaldıkları malzemeyi Özel Bursa Deniz Akşam Lisesi'nden aldıklarını belirtmeleri üzerine, ekipler olay yerine intikal etti.

Polis ekipleri, şahıslara yer gösterme yaptıktan sonra, şahısların ifade ettikleri yerlere giderek çalıntı malzemeleri tespit etti. Ardından şahıslar polis merkezine intikal ettirilerek adli işlemlere başlandı.