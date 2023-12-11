Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mahsuni CANBAY Yenice Mahallesinde STK ve Esnaf ziyaretinde bulundu.

Aday adaylık çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam eden Mahsuni CANBAY Yenice Mahallesi'nde bulunan Yenice Erzurumlular Derneği ve Yenice esnafı ile bir araya geldi.

Sicak bir şekilde karşılanan CANBAY " Genciyle yaşlısı ile Doğulu Batılısı ile 7 İklim 7 bölge tüm İnegöl lü kardeslerimiz için hizmet aşkı ile yola çıktık.Bu gün burada tüm İnegöl lü kardeslerimden Ak Partimize destek vermelerini rica etmeye ve Başkanlık bize nasip olur ise Yenice mizde Ak Belediyecilik hizmetlerinin devamı için sizlerden destek istemeye geldik." Dedi

HABER MERKEZİ