Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde aşırı hızla giden otomobil kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verirken, yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan indi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.