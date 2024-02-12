Merkez, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibiyle aralarında husumet bulunan şüpheli, yanına tabanca alıp dükkana geldi. Kimseye aldırış etmeyen saldırgan, iş yerine kurşun sıkıp olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken, polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir başka olay ise Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu dolu belediye otobüsünün şoförü ile araç sahibi arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen 3 kişi şoförün bulunduğu yere gelerek önce küfür etti, arıdan camı yumrukladı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA