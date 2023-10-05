Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulamada düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmangazi ilçesi Yunuseli ve Yeniceabat mahallelerinde yapılan uygulamaya Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM Şube Müdürlükleri ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. 605 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamada 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 14 adet fişek, 175,74 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada 273 araç kontrol edilirken, 2 araç sürücüsüne toplam 35 bin 449 TL idari para cezası kesildi. Kovalamaca sonucu yakalanan araca ise 34 bin 498 TL idari para cezası kesildi.