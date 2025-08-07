Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi 2. Metal Sokak üzerinde seyir hâlinde olan Hüseyin Ç. (56) idaresindeki 16 KHC 62 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otomobil yanmaya başladı. Sokak ortasında aracını park eden sürücü, otomobilden çıkarak yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hâle geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.