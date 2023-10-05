Beşiktaş’ın sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Lugano maçında gördüğü kırmızı kart ile siyah-beyazlı forma ile 6. kez oyundan atıldı. Fransız savunmacı, kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören 2. yabancı oyuncusu konumunda bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2’lik skorla mağlup tamamladı. 27 yaşındaki Valentin Rosier, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Siyah-beyazlı forma ile 2’si kiralık olmak üzere 4. sezonunu yaşayan başarılı sağ bek, hakemler tarafından 6. kez kırmızı kartla cezalandırıldı ve kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, 9 kırmızı kart ile ile ilk sırada yer alıyor.