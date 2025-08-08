İnegöl'de yaşayan Uğraş Kelebek, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında izleyicilerin ilgisini çekti. Bilgi ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken yarışmacı, ilk soruları başarıyla geçse de 50 bin TL’lik baraj sorusunda yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

Yarışmanın heyecanlı anlarında kararsız kalan Kelebek, soruya verdiği cevapla barajı aşamayınca elenmiş oldu. Uğraş Kelebek’in performansı sosyal medyada da ilgi gördü. İnegöl'den katılması nedeniyle hemşehrileri tarafından da yakından takip edilen yarışmacı, bilgi seviyesine rağmen şanssız bir an yaşadı