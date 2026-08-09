Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecinde uzun süredir gündemde olan kriterlerin karşılanması için ilgili bakanlıklar yeniden harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının katılımıyla kapsamlı toplantılar gerçekleştirildiğini ve özellikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni bir yaklaşım üzerinde çalışıldığını belirtti.

KVKK konusunda Avrupa ile istişare yapılacak

Yılmaz, vize serbestisi açısından kişisel verilerin korunması, geri kabul anlaşması ve terör tanımı gibi başlıkların önem taşıdığına dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu üzerinde çalışma yürüttüğünü aktaran Yılmaz, ortaya çıkan yeni yaklaşımın ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğini söyledi. Hazırlanan düzenlemeler konusunda önümüzdeki süreçte Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa kurumlarıyla görüşmeler yapılması bekleniyor.

Vize serbestisinin önündeki 6 kriter

Türkiye’nin AB ile yürüttüğü vize serbestisi sürecinde henüz tamamlaması gereken kriterler arasında Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması ve GRECO’nun yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavsiyelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor.

Bunun yanı sıra kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuatın Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi, suçla mücadele konusunda tüm AB ülkeleriyle işbirliği yapılması ve Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümleriyle uygulanması da sürecin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin uzun süredir yerine getirmeye çalıştığı söz konusu kriterlerde ilerleme sağlanması halinde, AB ile vize serbestisi görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.