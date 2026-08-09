Bolat, söz konusu rekorun Türkiye’nin Irak’la büyüyen ticaretinin, Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarının ve Türkiye’nin bölgesel lojistik merkez olma hedefinin sahadaki güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Habur Gümrük Kapısı’nın artık yalnızca Türkiye-Irak ticaretinde değil, Türkiye’yi Irak üzerinden Körfez’e ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik ipek yolu ticaret koridorunun da en önemli geçiş noktalarından biri haline geldiğini vurgulayan Bolat, lojistik altyapının güçlendirilmesiyle ihracatçıların dünyaya daha hızlı ve daha güçlü ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bolat, 2 bin 454 TIR’lık günlük rekorun, büyüyen ticaret hacmi ve artan lojistik kapasitenin somut bir göstergesi olduğunu kaydederek, bu başarıda emeği bulunan ihracatçılara, taşımacılara, şoförlere ve gümrük çalışanlarına teşekkür etti.