DMM’nin açıklamasında, söz konusu iddiaların “tamamen gerçek dışı” olduğu ve kaynağı açıkça belli olan bir algı girişimi niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Türkiye’nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması olduğu vurgulandı. Türkiye’nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesinin NATO üyeliğine alternatif anlamı taşımadığı ifade edildi.

DMM, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğunu kaydetti. Açıklamada, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi ya da bloğu hedef almadığı; savunma sanayii iş birliği, askeri eğitimler, teknoloji paylaşımı ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesini amaçladığı aktarıldı.

Merkez, kamuoyuna da asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.