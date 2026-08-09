Yumaklı, Şanlıurfa’daki Birecik Kelaynak Bakım ve Tedavi Merkezinde yürütülen tedavi, halkalama, kan analizi ve düzenli sağlık takipleri sayesinde türün popülasyonunun güvence altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, doğa koruma faaliyetleri kapsamında onlarca kelaynağın özenle tedavi edilerek yeniden doğayla buluşturulduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarla hem nesli tehlike altında olan bu özel kuş türünün korunmasının hem de biyolojik çeşitliliğin geleceğe taşınmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, Birecik Kelaynak Bakım ve Tedavi Merkezi’nin, kelaynakların yaşamını sürdürmesi ve popülasyonun güçlenmesi açısından önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekildi.

Yumaklı, Türkiye’nin doğal mirasını korumaya ve biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.