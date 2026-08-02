Sağlıklı bir yaşam için her yaşta düzenli egzersiz gerekiyor. Ayrıca saatlerce hareketsiz kalmak insanların sağlıksız yaşlanmasına neden oluyor. Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ortalama 30-45 dakika ayağa kalkılmalı"

Belirli aralıklarla ortalama 30-45 dakika ayağa kalkılması gerektiğini ifade eden Şen, "Kültür fizik hareketleri diye adlandırılan bel boyun omuz ve tüm eklemlere yönelik hareketleri yapmak gerekiyor. 30-45 dakika ayağa kalktığınız zaman bu hareketleri yaptığınızda tüm kaslar ve eklemler çalışmış oluyor" dedi.

"Düzenli uyumaya mutlaka özen göstermek gerekiyor"

Günlük en az 30-40 dakika yürüyüş yapılması gerektiği söyleyen Prof. Dr. Şen, "Yürüyüşü yaptığınız zaman hem kalori yakmanıza neden oluyor kilonuzu koruyorsunuz hem eklem hareketlerinizi devam ettiriyorsunuz hem de kaslarınızın daha kuvvetli, daha dinç olmasını sağlıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra da günlük rutininizin arasına yüzme klinik pilates eklensin. Sadece yürüyüş yetmez bunları da yaptığınız zaman boyun kaslarınız, sırt kaslarınız, bel kaslarınız, bacak kaslarınız ve eklemlerinizin hepsi birlikte kendini korur dejenerasyonu azalır. Düzenli uyumaya mutlaka özen göstermek gerekiyor. Bunların dışında beslenme olarak size kilo aldıracak beslenmeden uzak durmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gençliğinizde yaptıklarınız yaşlılığınızda size geri dönüyor"

Prof. Dr. Orhan Şen, "Belli bir yaştan sonra vücudumuzda yapılamayan, alınamayan, üretilemeyen veya bizim yaşa bağlı olarak mide bağırsak sistemimizdeki tembellikten dolayı emilim bozukluğundan dolayı eskisi gibi alamadığımız mineralleri, vitaminleri takviye gıda olarak hangisi eksikse hangisinin klinik bulguları varsa bunları kullanmamız gerekiyor. Gençliğinizde yaptıklarınız yaşlılığınızda size geri dönüyor" şeklinde konuştu.