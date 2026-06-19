Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Damat, yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi’yi vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kuaför olan Lamiya Azazi’nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi sonrası yaşandığı öğrenildi.

Eşi ve kızını kaybeden Temem Azazi, "Kızımın nişanlısı dün geldi, 1 gün önce de ayrılmışlardı. Önce babasını sonra kızımı vurdu. Aralarında sorun, sıkıntı yoktu. Tartışma da yoktu. Kız ayrılma kararı almıştı. Aralık ayında nişanlanmıştı ve dün ayrılma kararı almışlardı. Allah’a havale ediyorum. Dışarıda eşim çay, kahve içiyordu. Damat gelince eşimi çağırdım. Konteynere yetişmeden kocamı vurdu. Hem kızım hem de kocam öldüğü için canım yanıyor" dedi.