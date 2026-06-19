Kaza, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çalışma sırasında iskelenin üzerine devrilen makara nedeniyle iskele çöktü. İskele üzerinde çalışan 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Yaralı işçiler Süleyman Türkoğlu, Hamit Sarı, M.O. ve A.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazada ağır yaralanan işçilerden Hamit Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Yoğun bakımünitesinde tedavisi sürdürülen Süleyman Türkoğlu da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: iHA