Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi ile Defne sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan İnanç D.(43) yönetimindeki 16 BEF 071 plakalı motosiklet ile Eray S. yönetimindeki 16 BCJ 068 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Ahmet İ.(31) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç