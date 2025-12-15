

İlginç yıkım, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10. Yavuz sokakta gerçekleşti. Eski binanın yıkılarak yerine yeni bina yapımı için hareke geçen yüklenici firma, iş makineleriyle sokağa geldi. Binanın yıkımı için harekete geçen iş makinesi, çatı kısmından aşağı doğru binayı yıkacağına zeminden işe başladı. Binan ilk iki katı yıkı yıkılırken, 3'üncü ve 4'üncü katı yandaki binaların arasında asılı kaldı.

İş makinesinin binanın 3'üncü katına darbe vurmasıyla, geri kalan katları da yerle bir oldu. Sokak toz bulutuyla kaplanırken, vatandaşlar ilk defa böyle bir yıkım gördüğünü söyledi.

Araçlar, evler ve yerleri toza bürünürken, hiç kimseye bir zarar gelmemesi sevindirdi.

Kaynak: İHA