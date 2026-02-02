Gelecek yıl ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim görecek öğrenciler için düzenlenen bursluluk sınavı, Bursa genelindeki tüm öğrencilere açık olacak. Sınav, Hexagon Özlüce Kampüsünde yapılacak.

Başvurular online olarak alınıyor

Hexagon Kurs Bursluluk Sınavı'na başvurular, kurumun resmi internet sitesi hexagonkurs.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Sınav süreci, kampüs ziyaretleri ve eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgi almak isteyen veli ve öğrenciler, yine resmi internet sitesindeki iletişim bölümü üzerinden randevu talebinde bulunabiliyor.

'Eğitimin en mükemmeli' için ilk adım

Hexagon Kurs; en iyilerle yola çıkmak, potansiyelini gerçek başarıya dönüştürmek ve geleceğini güçlü bir eğitim temeli üzerine inşa etmek isteyen tüm öğrencileri bursluluk sınavına davet ediyor.

Eğitimde 22 yıllık köklü bir birikimin, yenilenen vizyonla buluştuğu Hexagon Kurs, Şahinkaya Eğitim Kurumları çatısı altında başarı odaklı eğitim yolculuğunu sürdürüyor. Temelleri Şahinkaya Dershanesi ile atılan bu güçlü eğitim geleneği; bugün YKS ve LGS hazırlık programlarıyla, Hexagon Kampüs'te geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeye devam ediyor.