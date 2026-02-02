İnegöl’de sağlık alanında önemli bir atılım hayata geçiriliyor. İnegöl Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye yeni aile sağlığı merkezleri kazandırılmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, şehrin sağlık altyapısını güçlendiren ve sağlık hizmetini mahallelere kadar taşıyarak vatandaşın ayağına götüren Aile Sağlığı Merkezleri uygulamaları, vatandaşı da memnun ediyor. İnegöl Belediyesi’nin arsa tahsisleriyle desteklediği, hayırseverler ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Aile Sağlığı Merkezleri kapsamında şehirde 5’i tamamlanan, 6’sı yapımı süren, 2’si yeni başlayacak ve 4’ü planlama aşamasında olan 17 yeni Aile Sağlığı Merkezi bulunuyor.

ARSA BELEDİYEDEN, BİNA HAYIRSEVERDE, HİZMET DEVLETTEN

Uygulanan model kapsamında; Aile Sağlığı Merkezlerinin arsaları İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilirken, yapım süreçleri hayırseverler tarafından üstleniliyor. Bakanlığın doğrudan inşasını da yaptığı merkezlerin de olduğu iş birliği neticesinde, inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen merkezlerde ise hekim ve sağlık personeli görevlendirmeleri yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu güçlü iş birliği sayesinde İnegöl’de sağlık altyapısı her geçen gün daha da güçleniyor.

5 MERKEZ TAMAMLANARAK HİZMETE GİRDİ

İnegöl’de bugüne kadar bu kapsamda 5 Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Akhisar Mahallesinde Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezi ile Akhisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Mahmudiye Mahallesinde Cenon Bulvarı 112 Acil İstasyonu ile Hadise Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi ve Mesudiye Mahallesinde Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

6 MERKEZİN İNŞASI DEVAM EDİYOR, 2 MERKEZ YAPIMA BAŞLAYACAK, 4 MERKEZ PLANLAMA AŞAMASINDA

6 merkezin ise hali hazırda yapımı devam ediyor. Süleymaniye Aile Sağlık Merkezi, Esentepe Hayriye Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Ertuğrulgazi Hikmet Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Kemalpaşa Filiz-Bahri Sevinç Aile Sağlık Merkezi, Sinanbey Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlık Merkezi ve Süleymaniye Göçmen Sağlığı Merkezi yapım aşamasında ve tamamlanmak için gün sayıyor. Bu merkezlerin yanı sıra Fatih Mahallesi Sağlık Bakanlığınca yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ile kentsel dönüşüm alanında bulunan Turgutalp 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi merkezinin de kısa sürede yapımına başlanması planlanıyor. Yine şehrin 4 farklı noktasında Aile Sağlığı Merkezi yapımı için planlama çalışmaları devam ediyor.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

İnegöl Belediyesi şehirde sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle değil, toplumu ilgilendiren her alanda elini taşın altına koyuyor. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi noktasında vatandaşı doğrudan ilgilendiren projelere verdiği destekle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, sağlık yatırımlarına sağladığı arsa tahsisleriyle kamu yararına önemli bir sorumluluk üstleniyor. Hayırseverlerin katkıları ve Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonu ile de örnek bir iş birliği modeli ortaya çıkmış oluyor. Bu anlayışla yürütülen çalışmaların, önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi ve İnegöl’ün sağlık hizmetleri açısından daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

YERİNDE SAĞLIK HİZMETİNİ ÖNEMSİYORUZ

Aile Sağlığı Merkezleri yapımına ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yerinde ve erişilebilir sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda İnegöl’de yerel yönetimler, devlet imkanları ve hayırseverlerin iş birliği ile güzel bir imece usulü çalışma ortaya konduğunu kaydeden Başkan Taban, “Sağlık hizmetlerinin mahallelerimizin içine kadar ulaşmasını çok önemsiyoruz. Yerinde sağlık hizmetini önemsiyoruz. Birinci basamak dediğimiz aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlarımız sağlıkta ilk adım hizmetini alsın istiyoruz. Bu anlayışla, ilçemizin ihtiyaçlarını gözeterek aile sağlığı merkezlerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu süreçte Aile Sağlığı Merkezlerimizin arsa tahsislerini İnegöl Belediyesi olarak üstleniyor, hayırseverlerimizin destekleriyle binalarımızı kazandırıyor, Sağlık Bakanlığımızın hekim ve personel görevlendirmeleriyle de bu merkezleri vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bakanlığımız, hayırseverlerimiz ve belediyemizin el ele verdiği bu örnek iş birliği sayesinde İnegöl’ün sağlık altyapısını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.