Körfez’de Hz. Mevlana’nın vuslatının 752. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana Celaleddin-i Rumi dualarla yad edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede sahne alan Ramazan Zor, "Vakt-i Huzur - Acem Aşiran Ayin-i Şerifi"ni icra etti. Katılımcıların manevi bir atmosfer yaşadığı programda, Hz. Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları vurgulandı.

Programa, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı Çırpan, katkılarından dolayı Ramazan Zor’a plaket takdim etti.