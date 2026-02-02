Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Tuna Kırlı'nın yazıp yönettiği oyun, bir düğüne yetişmeye çalışırken kilitli bir evde mahsur kalan iki eski sevgilinin hikayesini konu alıyor. Modern ilişkilerin vitrin arkasını sahneye taşıyan yapım, 'Fero' ve 'Can' karakterlerinin 10 yıllık geçmişleriyle yüzleşmelerini, sosyal medya algılarını ve bastırılan duyguları mizahi bir üslupla anlatıyor.

Biletleri Biletinial platformunda satışa sunulan oyunun gösterim takvimi ise şöyle:

'4 Şubat Kadıköy Eğitim Sahnesi, 8 Şubat Mall of İstanbul Biletinial MOİ Sahne, 10 Şubat Fişekhane Ana Sahne, 22 Şubat Ankara MEB Şura Salonu, 5 Mart Bursa BAOB Sahne, 10 Mart İstinyeArt İzmir Performans Arena, 28 Mart Kocaeli Marmara Koleji Hasan Ali Yücel Salonu, 30 Mart DasDas ve 2 Nisan Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi.'