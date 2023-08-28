Bursa'da meydana gelen trajik olayın son gelişmeleri, Yasemin Cemre İçlikan'ın içinde su bulunan asansör boşluğunda hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detayları ortaya koyuyor. Yasemin Cemre İçlikan'ın şüpheli ölümüyle bağlantılı olarak, aralarında erkek arkadaşının da bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, Yıldırım ilçesinin Millet Mahallesi'nde bulunan boş bir inşaatın asansör boşluğunda hareketsiz bir kadının olduğu ihbarı üzerine, polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekibi hızla olay yerine sevk edildi.

Asansör boşluğundaki suyun tahliyesi sırasında, cesedin 24 Ağustos tarihinde Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir yurtta kalan Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. Yasemin Cemre İçlikan'ın cansız bedeni, savcının yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Polis ekipleri, genç kızın erkek arkadaşı da dahil olmak üzere üç kişiyi gözaltına aldı.

Polis, olaya dair soruşturmayı sürdürürken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemekte ve tanıkların ifadelerine başvurarak detayları aydınlatmaya çalışıyor. Yasemin Cemre İçlikan'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı gibi sorular da araştırılmaktadır. İçlikan'ın kesin ölüm nedeni ise otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak.