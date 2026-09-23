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Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince sorgularının ardından tutuklandı.

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