

Olay, 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi Soner Soral, iş makinesinin aniden hareket etmesi sonucu meydana gelen kazada makinanın altıda kaldı.

Kazayı fark eden mesai arkadaşları hemen 112 ekiplerine bilgi verip yardım istedi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Soral’ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri sonrası olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.