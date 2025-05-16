Başkan Bozbey, Büyükorhan ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında muhtarlarla bir araya geldiklerini, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını sahada dinlediklerini ifade etti. Yerinde tespitlerle hazırlanan çözüm önerilerini paylaşan Bozbey, üretimi ve kırsal yaşamı desteklemek adına somut adımlar atıldığını dile getirdi.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ile yapılan iş birliği doğrultusunda, 10 mahalleye salça makinesi, 2 mahalleye ise kurban kesme caraskalı teslim edildiğini belirten Bozbey, bu tür desteklerin köylerdeki üretim faaliyetlerini güçlendireceğini söyledi. Açıklamasında “Üreten, gelişen ve güçlenen bir Bursa için köylerimizin sesine kulak veriyor, doğru çözümler üretiyoruz,” ifadelerine yer verdi.