Bursa'da geçen yıl yüksek kalite göstergesi olan ‘Mavi Bayrak’ı, Bursa’da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı’na kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hem İnciraltı Plajına hem de Karacabey’in Kurşunlu Halk Plajı’na Mavi Bayrak kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa’da sahillere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor.

Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu.

Geçen yıl su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan İznik İnciraltı Halk Plajı için Mavi Bayrak alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bayrak sayısını ikiye çıkardı.

İznik İnciraltı Halk Plajı’nda kaliteyi koruyarak yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak için başvurduğu Karacabey Kurşunlu Halk Plajı için de 33 kriteri yerine getirerek, Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylelikle bu yaz Bursa’nın iki sahilinde de Mavi Bayrak dalgalanmış olacak.