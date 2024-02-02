İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelerle anlattı:
"Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aylık takibi sonucu piyasaya sürülmek üzere hazırlanan;
- 20 milyon TL değerinde 35 bin litre kaçak madeni yağ,
- 40 adet 1'er tonluk fiber tank,
- 7.820 adet madeni yağ bidonu,
- 162.400 adet taklit etiket,
- 9.650 adet folyo,
- 2 adet folyo kaplama makinesi,
- Sıcak hava makinesi,
- Forklift ve 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyoruz.
ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA KAÇAKÇILARA VE SAHTECİLİĞE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM:
Kaynak: Öznur Dede