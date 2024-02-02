İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelerle anlattı:

"Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aylık takibi sonucu piyasaya sürülmek üzere hazırlanan;

  • 20 milyon TL değerinde 35 bin litre kaçak madeni yağ,
  • 40 adet 1'er tonluk fiber tank,
  • 7.820 adet madeni yağ bidonu,
  • 162.400 adet taklit etiket,
  • 9.650 adet folyo,
  • 2 adet folyo kaplama makinesi,
  • Sıcak hava makinesi,
  • Forklift ve 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyoruz.

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA KAÇAKÇILARA VE SAHTECİLİĞE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM:

S F S D

Kaynak: Öznur Dede