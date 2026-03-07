Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Kadın Gücü Zirvesi', Medicana Bursa Hastanesi ile MBA Okulları iş birliğinde MBA Bursa Özlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 'Kadın İster, Dünya Değişir' temasıyla düzenlenen zirvede kadınların toplumsal hayattaki dönüştürücü gücü, başarı hikâyeleri ve dayanışmanın önemi ele alındı.

Program, görev başındayken şiddet sonucu hayatını kaybeden bir öğretmen anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Açılışta kadınların yalnızca başarı hikâyeleriyle değil, zor zamanlarda gösterdikleri dayanışma ve direnişle de toplumun temel gücü olduğu vurgulandı.

'Kadınların liderliği toplumların gelişmişliğini belirliyor'

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, kadınların sağlık sektöründen eğitime, bilimden yöneticiliğe kadar birçok alanda topluma yön verdiğini söyledi. Akan, Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde görev yapan kadın hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanlarının bilgi, disiplin ve şefkatleriyle insan hayatına dokunduğunu belirterek, kadın liderliğinin toplumların gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Gençlere de seslenen Akan, başarı hikâyelerinin arkasında cesaret ve kararlılığın bulunduğunu belirterek, 'Kendinize inanın, hedeflerinizden vazgeçmeyin. Sizler yarının bilim insanları, yöneticileri ve liderleri olacaksınız.' dedi.

'Kadın üretimin ve hayatın merkezinde'

MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı ise konuşmasında kadının hayatın her alanındaki birleştirici ve üretici gücüne dikkat çekti. Kadın kavramının çok özel ve çok anlamlı olduğunu ifade eden Batı, kadınların hayatın dengesi içinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Kadınlara cinsiyetçi bir bakış açısıyla değil, insan olmanın değerleri üzerinden yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Batı, 'Kadın üretmeyi, var etmeyi temsil ediyor. Kadının naifliği, anneliği, sevgisi ve her şeyi bir araya getiren güçlü yönü toplumun en önemli değerlerinden biridir. Kadın her zaman var olacak ve üretimin her alanında gücüyle yer alacaktır.' dedi.

Eğitimin önemine de değinen Batı, çocuklara verilen kaliteli eğitimin kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

'Altı yaşında okula başlamak için mücadele ettim'

Zirvede konuşan Medicana Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık ise kendi eğitim yolculuğunu anlatarak öğrencilere önemli mesajlar verdi. Küçük yaşlarda okumaya büyük bir istek duyduğunu söyleyen Uyanık, yaşı tutmadığı için ilk başta okula kabul edilmediğini ancak kararlılığı sayesinde altı yaşında eğitim hayatına başladığını belirtti.

Eğitim hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen vazgeçmediğini vurgulayan Uyanık, gençlere rol model seçmenin önemini anlattı. Çocukluk yıllarında tanıdığı bir doktordan ilham aldığını ifade eden Uyanık, 'Yedi sekiz yaşındayken 'Bir gün senin hocan olacağım' diyordum. Bugün kadın doğum profesörüyüm. Bu başarı çok emek ve kararlılıkla geldi.' diye konuştu.

'Kadının gücünün en saf hali doğum anıdır'

Kadın doğum uzmanı olarak doğum anlarına tanıklık etmenin çok özel olduğunu dile getiren Uyanık, doğumun hayatın başlangıcı olduğunu ve bu anın kadınların gücünün en saf şekilde görüldüğü anlardan biri olduğunu söyledi.

Kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini de vurgulayan Uyanık, kadınların soru sormaktan çekinmemesi ve kendi sağlıklarına önem vermelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Oyuncu Özge Özberk, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada kadın kavramının gücüne dikkat çekti.

Kadının hayatın temelini oluşturduğunu belirten Özberk, 'Kadın hayatın kökü, kadın hayatın kanatlarıdır. Üreten, var olmaya çalışan ve yaşamın merkezinde olan kadının varlığını kutluyoruz' dedi.

Öğrencilere de seslenen Özberk, kadın emeği, sevgi ve anneliğin aileden başlayarak topluma yayıldığını ifade ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İlham veren panel

Zirve kapsamında düzenlenen panelde MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık ve oyuncu Özge Özberk katılımcılarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Kadınların eğitim, sağlık, sanat ve iş dünyasındaki başarı hikâyelerinin paylaşıldığı etkinlikte, kadınların güçlenmesinin toplumun gelişimi açısından kritik olduğu vurgulandı.

Medicana Bursa Hastanesi ve MBA Okulları iş birliğiyle düzenlenen Kadın Gücü Zirvesi, katılımcıların yoğun ilgisi ve alkışlarıyla sona erdi.