TGS Yer Hizmetleri A.Ş., çalışanlarına sunduğu değer odaklı yaklaşımını sosyal sorumluluk projeleriyle güçlendirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk çalışmasıyla kadın çalışanlarına özel hediyeler takdim eden TGS Yer Hizmetleri, 'kadın elinden kadın eline destek' anlayışını güçlü bir şekilde hayata geçirdi. Bu kapsamda TGS'nin kadın çalışanlarına hediye edilen nakışlı bez çantalar, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri iş birliğiyle üretildi. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir tercih olan bu özel çantalar, aynı zamanda kadın üreticilerin emeğine değer katan anlamlı bir dayanışma örneği oldu. Kadın çalışanlara ayrıca dönüşümün, gücün ve zarafetin simgesi olan kelebek figürlü broşlar hediye edilerek bu özel günün anlamı sembolik bir dokunuşla pekiştirildi. TGS Yer Hizmetleri A.Ş., bu anlamlı çalışmayla bir yandan kurum içindeki dayanışmayı güçlendirirken diğer yandan kadın emeğini destekleyen sosyal girişimlere katkı sunmaya devam ediyor. Kadınların iş hayatındaki emeğini, üretkenliğini ve toplumsal hayattaki güçlü rolünü destekleyen TGS, 'kadın elinden kadın eline' uzanan bu dayanışma köprüsüyle hem çalışanlarına hem de kadın üreticilere değer katmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA